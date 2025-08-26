"داري على شمعتك تقيد".. القصة الحقيقية للمثل الشعبي الشهير

كتبت- أسماء العمدة:

لا شك في أن مثل "داري على شمعتك تقيد" من الأمثال العربية الشهيرة التي تحمل حكمة عميقة، إذ يُستخدم لنصح الأشخاص بعدم التباهي بمشاريعهم أو إنجازاتهم في بدايتها قبل أن تكتمل وتثبت نجاحها.

وتعليقًا على ذلك، أوضح شريف مصطفى، الباحث والكاتب في التراث الشعبي، أن هذا المثل يُشبّه الحسد بالنار التي قد تُحوّل إنجازات الإنسان إلى رماد.

وبين "مصطفى" في تصريح لـ"مصراوي"، أنه في الماضي، كانت الشموع تصنع يدويًا وتستخدم للإضاءة، وعند إشعالها للمرة الأولى يكون لهيبها ضعيفًا وسهل الانطفاء، لذلك كان الناس يحرصون على حمايتها من الرياح حتى يشتد نورها ويثبت، ومن هنا جاءت حكمة "داري على شمعتك" أي احمِ إنجازك حتى يشتد عودك.

وتابع: "في رواية أخرى، تعود القصة إلى خياط ثري اشتهر بين الناس بالبخل، وجزار معروف بالكرم والعطاء، وخرج أحد الفقراء يومًا يهتف: أيها الناس، الخياط بخيل!، فانتشرت العبارة في القرية وأصبح الرجل موضع سخرية، ثم أصيب بمرض شديد وتوفي دون أن يلتفت إليه أحد".

وأردف: "وفي اليوم التالي، اجتمع الفقراء كعادتهم عند الجزار للحصول على نصيبهم من اللحم، لكنهم فوجئوا بعدم وجود شيء، وعندما سأله أحدهم عن السبب، أجاب الجزار: لم أتوقف عن العطاء، لكن الخياط -رحمه الله- هو من كان يزودني باللحم سرًا، وطلب مني ألا أذكر اسمه".

وأضاف: "هنا أدرك الناس أن ما ظنوه بخلًا لم يكن إلا سترًا لعمل صالح، فانتشرت بينهم المقولة داري على شمعتك تقيد، في إشارة إلى أن الكرم الصامت والإنجاز المستتر يحفظ قيمته ونوره بعيدًا عن الأعين".

