مفاجأة مرعبة.. لن تتوقع ما وجدته طفلة داخل هدايا عيد ميلادها

كتب- سيد متولي:

تحول احتفال طفلة صغيرة بعيد ميلادها الثالث إلى فوضى عارمة عندما سقط ثعبان من صندوق هداياها الجديد.

ظنت الأم جينيفر بيكر، البالغة من العمر 30 عامًا، في البداية أن أحد أبنائها كان يمزح عندما سقط ثعبان برتقالي لامع من عبوة لعبة ابنتها بعد حفل عيد ميلادها، بحسب صحيفة ميرور.

كانت جينيفر، من نوريس جرين، قد حصلت على سيارة Peppa Pig كهدية لطفلها الصغير في وقت سابق من ذلك اليوم، وقامت جينيفر بفتح الهدية قبل وضع الحاوية الكرتونية "الفارغة" فوق موقدها في المطبخ، حيث كانت تخطط لرميها في صندوق إعادة التدوير في وقت لاحق.

ثم واصلت يومها، وأوضحت: "فعلتُ ما يلزم، ثم ذهبت لاحقًا لالتقاط الصندوق، فسقط منه ثعبان، صرخت على الأطفال: لدي ولدان، "لمن هذا؟" ظننت أنه ثعبان لعبة، لكنني لم أتعرف عليه، فهو ثعبان أي منهما"، وفقًا لصحيفة ليفربول إيكو .

كنت أحدق في هذا الثعبان، وفجأةً بدأ لسانه يتحرك. بدأت أصرخ: "إنه حقيقي، إنه ثعبان حقيقي"، ركضت أمي إلى المطبخ. كان يحاول الالتفاف حول ذراعي بينما كنا نحاول إعادته إلى الصندوق الكرتوني الفارغ. وأخيرًا، وضعناه في الصندوق.

كشفت الأم أنها كانت في حالة صدمة تامة بعد أن تجولت في مطبخها لتجد الثعبان جاثمًا على موقدها، وتابعت: "شعرت بثقله يسقط من الصندوق، وظللت أفكر: كيف دخل ثعبان إلى مطبخي؟".

ومن المفارقات أن جينيفر اشترت في ذلك اليوم بالذات أرنبًا جديدًا لابنتها، وأطلقت على نفسها اسم الدكتورة دوليتل نظرًا لكثرة الحيوانات التي كانت تملكها في منزلها، صاحت: "كنت أُرتب الأرنب الجديد، وابنتي تحضر قطة الجيران إلى منزلي. تساءلت: هل أنا الدكتورة دوليتل مع كل هذه الحيوانات الأليفة؟ ثم دخلت مطبخي لأجد ثعبانًا فوق موقدي."

اكتشفت جينيفر لاحقًا أن الثعبان ملك لجارها، وأكدت أنه أُعيد إلى صاحبه.

اقرأ أيضا:

أثارت الجدل بجمالها.. 20 صورة ومعلومات عن أليسيا بعد ظهورها مع محمد صلاح

بعد تصدرها التريند.. من هي البلوجر المغربية حنان زوجة محمد النني الثانية؟

20 صورة ومعلومات عن مصممة الأزياء آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبدالعزيز

قردة تطبخ وتضع المكياج.. تريند جديد على "تيك توك" يثير جدلا

مغامرة طريفة.. قرد يسرق هاتفًا ويصوّر نفسه في لقطات مضحكة





