أصبحت مؤخرًا زوجات لاعبي كرة القدم المصريين يحظين بشهرة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء لظهورهِن مع أزواجهن أو لنشاطهن عبر حساباتهن.

ولكن هناك لاعبين مصريين مشاهير قرروا ألا تظهر زوجاتهم لوسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

زوجة أحمد حسن

رغم الشهرة التي يحظى بها أحمد حسن، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، وظهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه يحرص على خصوصية حياته العائلية؛ إذ لا تظهر زوجته كثيرًا لوسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

زوجة أحمد حسن تدعى صوفيا، إذ احتفلا بزفافهما عام 1999، ولديهما ثلاثة أبناء: الحبيب أحمد حسن، حسن أحمد حسن، وملك أحمد حسن.

زوجة أحمد حجازي

يحظى أحمد حجازي، المحترف المصري في صفوف نادي نيوم السعودي، بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يتخطى عدد متابعيه عبر منصة إنستجرام 3 ملايين متابع، فيما يبلغ عدد متابعيه عبر منصة إكس 3.5 ملايين متابع.

ولكنه يحافظ على خصوصيته الأسرية، ولا يُظهر زوجته معه كثيرًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

زوجة شريف إكرامي

يتفاعل حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي كثيرًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ولكنه، كعدد كبير من لاعبي الكرة، يفرض السرية حول حياته الشخصية والأسرية. ورغم أن زوجته شخصية شهيرة في مجالها كطبيبة تغذية، إلا أن كثيرًا من متابعيها قد لا يعرفون زواجهما لإخفائهما حياتهما الشخصية بصورة كبيرة عن منصات التواصل الاجتماعي.

زوجة طارق حامد

اللاعب المصري الدولي طارق حامد يحظى بشهرة كبيرة، ويتفاعل بصورة واسعة عبر حسابه على منصة إنستجرام، ولكنه لا يشارك متابعيه حياته الشخصية ويفرض عليها سياجًا من السرية.

