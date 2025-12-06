إعلان

اليوم.. محاكمة 63 متهماً في قضية "خلية الهيكل الإداري للإخوان"

كتب- صابر المحلاوي:

01:00 ص 06/12/2025

أرشيفية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 63 متهماً في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان".

وأوضح أمر الإحالة أنه في الفترة من عام 2021 وحتى 4 ديسمبر 2024، تولى المتهمون الأول وحتى الخامس عشر قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من السادس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

خلية الهيكل الإداري محاكم بدر الاخوان

