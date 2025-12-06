إعلان

الخارجية السودانية تدين مذبحة الدعم السريع في كلوقي

كتب-عبدالله محمود:

12:06 ص 06/12/2025

السودان

أدانت وزارة الخارجية السودانية، ارتكاب مليشيات الدعم السريع مذبحة في كلوقي، والتي أسفرت عن مقتل 79 مدنيا بينهم 43 طفلاً.

وحملت الخارجية السودانية، في بيان الجمعة، مجلس الأمن والجهات الدولية المسؤولية عن هذا التطور الخطير بعدم اتخاذهم خطوات تضمن عدم استهداف المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان بالسودان، ارتفاع قتلى هجوم ميليشيا الدعم السريع على مرافق مدنية بمدينة كلوقي إلى 79 شخصا بينهم 43 طفلا.

ووصفت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، مقتل مدنيين معظمهم أطفال في هجوم الدعم السريع على كلوقي، بأنها جريمة حرب واضحة.

الفاشر الدعم السريع السودان الخارجية السودانية كلوقي

