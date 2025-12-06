محاكمة 23 متهماً في قضية "خلية لجان الدعم المالي بالتجمع".. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 23 متهماً في القضية رقم 20701 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بـ"خلية لجان الدعم المالي".

وأوضح أمر الإحالة أنه في الفترة من عام 2011 وحتى 30 نوفمبر 2024، تولى المتهمان الأول والثالث قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعاً تهم تمويل الإرهاب.