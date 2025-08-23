كتب - سيد متولي

حاولت امرأة من كاليفورنيا تهريب ما قيمته أكثر من مليون دولار من الكوكايين في عجلة ضخمة من جبن البارميزان إلى المملكة المتحدة.

وأثارت جيمي تشوي (23 عاما) شكوك شرطة الحدود البريطانية عندما وصلت إلى مطار هيثرو على متن رحلة من البرازيل في 25 مايو الماضي حاملة عجلة من جبن البارميزان البيروفي تزن 17 رطلا، حسبما ذكرت صحيفة إيفنينج ستاندرد .

وقالت السلطات إن الكراك الموجود داخل عجلة الجبن كان نقيا بنسبة 94%، وفقا للتحليل الجنائي.

وقال ضابط كبير في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، باري فينال، للصحيفة: "لقد رأينا أشخاصًا يحاولون تهريب الكوكايين إلى المملكة المتحدة مختبئين داخل جميع أنواع العناصر التي تبدو غير ضارة، لكن قوة الحدود والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لديهما خبرة جيدة في العثور على المخدرات، أيا كان شكلها".

وفي الأيام التي سبقت وصولها إلى مطار هيثرو، سافرت تشوي من لوس أنجلوس إلى ليما في بيرو، ثم إلى أسونسيون في باراجواي، ثم إلى ساو باولو في البرازيل، بحسب مسؤولين.

واحتوى دفتر ملاحظات تم العثور عليه في حقيبة تشوي على ملاحظة واحدة مكتوبة بخط اليد بتاريخ 21 مايو، "لقد تركت الدراسة في جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا يوم الاثنين"، كتبت في المذكرة.

"أنا حاليًا في باراجواي بأمريكا الجنوبية، أسافر بمفردي لأول مرة، كانت تجربة رائعة حتى الآن".

وأقرت تشوي بالذنب في 6 أغسطس بتهمة استيراد المخدرات من الفئة الأولى، وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر.

