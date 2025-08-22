سرقت حقيبتها.. هذا ما فعلته سيدة مع فتاة إيطالية في الشارع (فيديو)

واقعة غريبة شهدتها منطقة سانتا ماريا ديل جيجليو في البندقية بإيطاليا، إذ أمسكت سائحة أمريكية بفتاة تبلغ 14 عاما اتهمت بسرقة حقيبتها، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها رفقة صديقتها.

وبحسب ديلي ميل، فإن السائحة التي لم تكشف هويتها رصدت المراهقة وهي تحاول سرقة حقيبتها، التي تحتوي على أموالها وجواز سفرها، قبل أن تمسك بشعرها، مطالبة باستدعاء الشرطة.

ولكن بينما كانت الفتاة الصغيرة تكافح وتصرخ في وجه السائحة الغاضبة، تشبثت بها بقوة وقالت لها: "لقد سرقت محفظتي التي تحتوي على جواز سفري".

وحاولت الفتاة الإفلات باستخدام هاتفها المحمول كسلاح، حيث ضربت رأس السائحة ما تسبب في إصابتها بجرح نزف بشكل واضح استدعى تدخل المسعفين، ورغم مقاومتها، تمكن رجال الشرطة من السيطرة عليها وعلى شريكة أخرى كانت ترافقها، واقتادوهما إلى مركز الشرطة.

وأطلقت الشرطة سراح الفتاتين بكفالة، رغم تورطهما في محاولة سرقة، لتشاهدان من جديد بعد يومين فقط وسط جموع السياح في شوارع البندقية، ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار مقطع فيديو للسائحة الأمريكية والمراهقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد العديد من المستخدمين بمقاومة السائحة، وقال أحدهم: "أحسنتِ يا سيدتي، شدي ذيل الحصان جيدًا حتى تأتي الشرطة، واجعليهم يفرغون حقائبهم وسراويلهم."

