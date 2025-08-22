فكرة مجنونة.. امرأة تنتقم من زوجها بطريقة غريبة (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

في حادث غريب شهدته مدينة كراسو في محافظة ساكاريا التركية، أقدمت امرأة تدعى آيشه أوزجي على فكرة مجنونة، بعد مشادة مع زوجها.

ودهست الزوجة سيارة زوجها عدة مرات بسيارتها الرياضية، ما أدى إلى تحويلها إلى خردة.

وأثناء الحادث، تعرضت سيارتان كانتا متوقفتين في الشارع لأضرار جانبية، وتم توثيق الواقعة بواسطة هاتف أحد المارة، حسبما ذكر موقع milliyet التركي.

وقع الحادث في شارع 142 بحي يالي بمدينة كراسو، حيث بدأ الخلاف بين الزوجين لأسباب غير معلومة، وبعد ذلك دهست آيشه أوزجي سيارة زوجها عدة مرات بسيارتها الخاصة، مخلفة أضرارًا جسيمة للسيارة وتحويلها إلى خردة تقريبًا، فضلاً عن تضرر السيارتين المتوقفتين على جانبي الشارع.

وباشرت السلطات التركية التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ayşe Özge K., cipiyle, kavga ettiği eşinin otomobiline defalarca çarpıp hurdaya çevirdi



Bu sırada park halindeki 2 otomobilde de hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi https://t.co/SOFtwVQ8iQ pic.twitter.com/a4dOtIXnTa — Habertürk (@Haberturk) August 15, 2025

اقرأ أيضًا:

اشتهر بالقاضي الرحيم.. من هو فرانك كابريو؟

كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

علامات على قدميك تنذرك بالقاتل الصامت.. احذر

بعد وفاة القاضي الأمريكي الشهير.. 8 أعراض تكشف مضاعفات سرطان البنكرياس

10 صور رومانسية لـ زين قطامي وسيليو صعب من شهر عسل



