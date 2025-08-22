فيديو صادم.. لحظة سقوط لعبة ملاهي على الأرض

كتب - سيد متولي

وثق فيديو صادم، اللحظات التي شهدت سقوط لعبة ملاهي على الأرض في الهند، من ارتفاع كبير.

وسقطت لعبة ترفيهية تسمى "تاور رايد"، في معرض في بلدة بيليمورا بمنطقة نافساري في الهند.

وبحسب ديلي ميل، تعطلت إحدى ألعاب الملاهي في الهند، وسقطت على ارتفاع 50 قدما ما يعادل 15 مترا، قبل أن تتحطم على الأرض.

ووقعت الحادثة بينما كانت اللعبة تدور في الهواء، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا، من بينهم طفلان، بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفي الفيديو، يمكن سماع صراخ الأطفال، بينما كان المتفرجون يراقبون الوضع وسط حالة من الرعب.

هذه اللعبة الدوارة تتسع لـ 32 مقعدًا، وكان على متنها ثمانية أشخاص عندما انهارت.

وفتحت شرطة نافساري تحقيقً لتحديد ما إذا كان الإهمال هو السبب وراء سقوط اللعبة.

