"الزفاف المنتظر".. لن تتخيل تكلفة حفل كريستيانو رونالدو وجورجينا

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت خطوبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل زفاف ضخم

يترقب الجمهور تفاصيل الزفاف المنتظر، تشير التوقعات إلى أنه سيكون واحدا من أكثر حفلات الزفاف فخامة في العالم، سواء من حيث التنظيم أو الميزانية.

ووفقا للخبير في العلامات التجارية ديلان ديفي، فإن تكلفة هذا الحفل قد تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني.

ميزانية خيالية

يقول ديفي، مؤسس The Social Inc: "إذا كان خاتم الخطوبة الذي قُدر بأكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني يُشكل مجرد البداية، فمن المؤكد أن الزفاف سيكون أضعاف هذا الرقم"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويضيف أن ميزانية الزفاف قد تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني عند احتساب تفاصيل مثل: مكان إقامة الحفل، أزياء فاخرة، عروض ترفيهية من الطراز العالمي، تكاليف سفر كبار الشخصيات، خدمات الأمن الدولي.

ويصف الحفل بأنه سيكون بمستوى زفاف كبار المشاهير مثل جيف بيزوس ولورين سانشيز، حيث لا يُترك أي تفصيل للصدفة، بل تُدار العملية بأعلى مستويات التخطيط والاستراتيجية.

قائمة ضيوف من الصف الأول

بحسب ديفي، فإن قائمة الضيوف المتوقعة قد تضم أسماء لامعة من عالم الرياضة والمشاهير، مثل ديفيد بيكهام، أنطوني جوشوا، نوفاك ديوكوفيتش، ليونيل ميسي، رافائيل نادال.

