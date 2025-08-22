أدهشت الصيادين والعلماء.. اكتشاف سمكة قرش برتقالية نادرة لأول مرة (صور)

كتب - سيد متولي

نجح صيادون في اصطياد سمكة قرش ذات مظهر برتقالي لافت للنظر، ناجمة عن حالة جلدية نادرة تسمى زانثيسم، قبالة سواحل كوستاريكا.

وبحسب صحيفة independent، فإن السمكة أثارت دهشة العلماء والصيادين وأصابتهم بالصدمة، نظرا لأنها الأولى من نوعها على الإطلاق.

لم يتم ملاحظة مرض الزانثيزم، الذي يؤدي إلى ألوان صفراء أو ذهبية مفرطة بسبب نقص الصبغة الحمراء، في الأسماك الغضروفية في منطقة البحر الكاريبي من قبل .

وأظهرت سمكة القرش التي يبلغ طولها ستة أقدام، والتي تم اصطيادها بالقرب من منتزه تورتوجويرو الوطني، أيضًا سمات المهق، بما في ذلك العيون البيضاء المميزة، في حين أن القروش من هذا النوع، المعروفة بـ"قرش الممرضة"، تمتاز عادة بلون بني يساعدها على التمويه مع قاع البحر.

ورغم أن مثل هذه الظروف عادة ما تجعل أسماك القرش أكثر عرضة للحيوانات المفترسة، فإن هذا الاكتشاف يتحدى الافتراضات حول معدلات بقاء الحيوانات المتضررة، إذ تمكن هذا القرش من النجاة حتى مرحلة البلوغ، وهو ما اعتبره العلماء أمرا استثنائيا يستحق الدراسة.

وتدفع هذه النتيجة الخبراء إلى الدعوة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول العوامل الوراثية أو البيئية المحتملة التي تؤثر على هذه الشذوذ التصبغي النادر في مجموعات أسماك القرش الممرضة المحلية.

وأكد العلماء أن "الزانثية" ظاهرة شديدة الندرة في المملكة الحيوانية، حيث سجلت في بعض أنواع الأسماك العذبة مثل السيكلد والذهبية، وكذلك في طيور مثل الببغاوات والكناري، وأحيانا في زواحف أظهرت ألوانا صفراء غير مألوفة.

اقرأ أيضًا:

اشتهر بالقاضي الرحيم.. من هو فرانك كابريو؟

كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

علامات على قدميك تنذرك بالقاتل الصامت.. احذر

بعد وفاة القاضي الأمريكي الشهير.. 8 أعراض تكشف مضاعفات سرطان البنكرياس

10 صور رومانسية لـ زين قطامي وسيليو صعب من شهر عسل



