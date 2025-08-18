"مش هتخطر على بالك".. أسباب لا تعرفها عن غيرة النساء

الغيرة ظاهرة إنسانية عميقة لها أسبابها خاصة عندما تتعلق بالنساء، فهناك مجموعة من العوامل النفسية والبيولوجية والاجتماعية بعضها قد يفاجئك.

الغيرة بسبب الجاذبية

وتعليقا على ذلك قال الباحث في علم النفس، محمد النحاس، أن النساء يتأثرن بشدة بجاذبية النساء الأخريات كتهديد، أكثر من سمات التهيب أو الهيمنة، بينما في المقابل، يميل الرجال أكثر للغيرة من منافسين يبدون أكثر سيطرة وقوة.

الغيرة بسبب الأصدقاء من الجنس الآخر

واوضح "النحاس" في تصريحات لـ"مصراوي" أن النساء يظهرن غيرة أكبر من الرجال عندما يكون الشريك على اتصال بصديقة من الجيل الآخر، وحتى زادت هذه الغيرة في سياق الخيانة المحتملة، حتى لو كانت الصداقة فقط.

الجاذبية الهرمونية تلعب دورها عند المرأة

وأشار إلى أن المستويات المرتفعة من هرمون الأستروجين تجعل النساء أكثر حساسية لوجود منافسات محتملات، خاصة إذا بدا أنهن في مراحل خصوبة عالية ، كنوع من الغريزة لحماية العلاقة.

التعلق غير الآمن يعمق مشاعر الغيرة

وأوضح أن أنماط التعلق مثل التعلق القلق أو التعلق النفور من الآخر تزيد من ظهور الغيرة بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه يُنظر إلى أي منافس أو تهديد محتمل على أنه فقدان للعلاقة الثمينة.

المقارنات الاجتماعية عبر وسائل التواصل

وبيّن أن النساء في الأغلب يقارن أنفسهن بمعايير عالية وغير واقعية تعرضها وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي ما يؤدي إلى تدني الذات واحتمال الغيرة تجاه من تبدو أنجح أو أجمل.

الغريزة للتنافس بين النساء والتقليل من المنافسة

واختتم بالإشارة إلى أنه تتنوع أساليب المنافسة بين النساء؛ وغالبا بأساليب غير مباشرة مثل النميمة أو التقليل من القيمة الاجتماعية للخصم، بينما هذه التكتيكات الاجتماعية تنبع من رغبة داخلية في الحفاظ على مكانة متساوية في جماعة أو وسط فريق العمل أو أفراد العائلة.

