رجل يطلق النار على "محل كباب".. والسبب صادم

كتب - سيد متولي

في واقعة غريبة، أطلق رجل ثلاثيني النار على مطعم كباب في قضاء الحي، جنوبي محافظة واسط، في العراق، لسبب صادم.

وبحسب موقع 964media العراقي، أطلق الرجل النار إثر تأخر استلام طلبه وحدوث مشادة بينه وبين صاحب المطعم، ما دفعه إلى العودة لمنزله وإحضار سلاح (كلاشنكوف).

وأطلق الرجل النار على المطعم، ما أسفر عن إصابة رجل مسن وطفل كانا متواجدين فيه.

وباشرت القوات الأمنية التحقيق في الحادثة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا في مكان الحادث، ونجحت في اعتقال الجاني مع سلاحه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن دوافع الجريمة جنائية، وليست ذات طابع إرهابي أو عشائري، فيما ستعلن نتائج التحقيق أمام الرأي العام.

وتسبب الحادث في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استنكر كثيرون السلوك العنيف، مطالبين بتشديد الإجراءات الأمنية حول الأماكن العامة.

اقرأ أيضا:

بعد 18 عاما من الانتظار.. الذكاء الاصطناعي يحقق حلم الإنجاب لزوجين

تحدي جديد على "تيك توك" يثير الجدل.. وتحذيرات من إصابات خطيرة

لماذا يصعب القضاء على الذباب بأيدينا؟ ما السر؟

"تجربة غريبة".. زوجان فرنسيان يبيعان دعوات زفافهما للغرباء

ما سبب إطفاء أضواء قاعات السينما؟.. لن تتوقع السر