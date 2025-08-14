منها منع تناول البرتقال.. أغرب قواعد الشواطئ حول العالم

مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء وضع خطط للعطلات، يتطلع الكثير من الناس لقضاء وقت ممتع على الشاطئ، ولكن هل تعرف أغرب قواعد الشواطئ حول العالم؟.

لا حفر قلاع رملية

مع أن بناء قلاع رملية وحفر من الأنشطة الشاطئية الأساسية، إلا أنه من الضروري معرفة القواعد قبل البدء بالحفر، في أماكن مثل بيثاني بيتش بولاية ديلاوير، وميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا، في أمريكا توجد قواعد خاصة بحفر الحُفر.

في بيثاني بيتش، يُحظر حفر حُفر كبيرة في الرمال، بينما في ميرتل بيتش، يُسمح لرواد الشاطئ بحفر حُفر لا يزيد عمقها عن قدمين، ويجب ردمها قبل المغادرة، كما يُمنع استخدام المجارف المعدنية في ميرتل بيتش، بحسب موقع outlookindia.

تحديد حجم الشمسية

تضع مدينة ميرتل بيتش بولاية كارولينا الجنوبية قيودا على أحجام المظلات "الشمسية" خاصة خلال موسم الذروة لتجنب عرقلة رؤية رجال الإنقاذ.

ممنوع إدخال البرتقال إلى ميامي بيتش

هل تشتهي تناول وجبة خفيفة من الحمضيات وأنت مسترخٍ على شاطئ ميامي في أمريكا؟، بيع البرتقال على الشاطئ مخالف للقانون في ميامي، وقد تصل عقوبته إلى السجن 30 يوما.

منع التصوير

تمنع شواطئ مديننة جوا في الهند التقاط الصور لحماية الخصوصية ومنع إساءة استخدامها فيما بعد.

الملابس الضيقة ممنوعة

تمنع بعض الأماكن في بوتسوانا وناميبيا، السائحين من ارتداء ملابس ضيقة باعتبارها مسيئة للسكان المحليين.

حظر ارتداء الصنادل

تمنع جزيرة كابري في إيطاليا ومنطقة سينك تير ارتداء الصنادل، والأحذية الصاخبة أو الزلقة الأخرى، خوفا على سلامة السائحين.

