"هتتجوزي ونفرح بيكي إمتى؟".. كيف ترد على السؤال المحرج بذكاء؟

كتبت.. أسماء العمدة:

يعتبر سؤال "إمتى هتتجوز؟" واحدًا من أكثر الأسئلة إحراجا التي قد يتعرض لها الشباب والفتيات، سواء في تجمعات العائلة أو لقاءات الأصدقاء.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الصحة النفسية، إن الرد على هذا السؤال يعتمد على شخصية الفرد وطبيعة العلاقة مع السائل، ويمكن أن يتراوح بين الحدة والدبلوماسية أو حتى الدعابة.

وتابع مجدي، في تصريحات لـ"مصراوي" أن الرد المباشر والحازم يمكن أن يكون "أرجوك متسألنيش السؤال دا تاني"، بينما الرد الدبلوماسي هو "إن شاء الله لما ربنا يأذن".

وأشار إلى أن الرد الطريف يمكن أن يكون "أنا مبسوط كده، أنتو بتأكلوني يعني؟"، فيما الرد الصامت يتضمن الاكتفاء بالابتسامة أو تجاهل السؤال، بينما الرد اللطيف مع مزاح: "عندك عريس/عروسة ليا ولا إيه؟".

