استخدما أفعى حية لمعرفة نوع الجنين.. مغامرة زوجين تثير الجدل (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

أثار مقطع فيديو لزوجين يستخدمان ثعبانًا للكشف عن نوع جنينهما، موجة من ردود الفعل المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو رجل أمام أفعى موضوعة على طاولة، ويحمل بالونة باللون الأسود منفوخة داخل فمه مباشرة، وظهرت زوجته الحامل بجانبه متوترة تتابع ما يحدث.

وبعد ذلك بدأ الرجل يستفز الأفعى من خلال الاقتراب منها ووخزها بعصا معدنية طويلة، بحسب ما ذكر موقع "hindustantimes".

وفجأة انقض الثعبان عليه وضرب البالون فانفجر وتتطاير من داخله قصاصات ورقية وردية اللون.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، وقال أحد المستخدمين: "أتمنى أن تعضه الأفعى في وجهه لأنه تسبب في إزعاج هذا الحيوان المسكين".

وقالت أخرى: "هذه الحيلة خطر جدا ويمكن أن تسبب في كوارث".

ومع ذلك، انبهر البعض بهذه الحيلة، وذكر شخص آخر: "هذا شيء رائع وجديد ولم أسمع عنه من قبل".

