زوجان ينسيان ابنهما في محطة وقود.. لن تتوقع ما حدث

كتب - سيد متولي

في واقعة غريبة، نسي والدان من ولاية بادن فورتمبرج الألمانية، أحد ابنيهما في محطة وقود خلال التوجه لقضاء عطلة في النمسا.

وبحسب موقع AP ، فإن العائلة توقفت في محطة وقود على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة هولتسكيرشن في ولاية بافاريا للتزود بالوقود.

وذهب الابن الأصغر إلى المرحاض، بينما واصل الوالدان القيادة نحو النمسا دون الانتباه لغيابه، في حين كان شقيقه الأكبر نائما في المقعد الخلفي.

وبعد نحو نصف ساعة من القيادة، أدرك الوالدان أن أحد طفليهما ليس في السيارة، فاتصلا بالشرطة التي سارعت إلى طمأنتهما، حيث تبين أن الطفل البالغ من العمر عشرة أعوام لجأ إلى موظفي محطة الوقود، الذين بدورهم أبلغوا الشرطة.

وسمح للطفل بركوب سيارة دورية إلى مركز الشرطة، حيث حضر والداه لاستلامه، وقالت الشرطة إن الصغير تعامل مع الموقف بهدوء وثبات.

اقرأ أيضا:

"ما ترميهوش".. خبيرة طاقة تكشف سر الاحتفاظ بالضرس بعد الخلع

سعرها 123 ألف جنيه.. هيفاء وهبي تفاجئ يمنى خوري بهدية فاخرة بعد الزفاف الأسطوري

"حط في بطنك بطيخة صيفي".. قصة مثل مصري شهير

10 صور.. حكاية أول ماكينة "ATM" في العالم

لماذا يصعب القضاء على الذباب بأيدينا؟ ما السر؟