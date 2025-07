بعد زفافها الأسطوري.. من هي لورين سانشيز زوجة ملياردير "أمازون"؟

بعد زفافها الأسطوري من جيف بيزوس، رابع أغنى رجل في العالم، سلطت الصحافة العالمية الأضواء على لورين سانشيز، الطيارة والصحفية الحائزة على جائزة إيمي، والتي بدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلام ونجحت في اكتساب شهرة واسعة، تجاوزت حدود الشاشة لتصبح سيدة أعمال.

ولدت لورين سانشيز في نيو مكسيكو عام 1969، ونشأت في كاليفورنيا حيث درست في كلية إل كامينو قبل أن تكمل دراستها في جامعة جنوب كاليفورنيا، وفي تلك الفترة، كانت تعرف باسم "ويندي سانشيز"، بحسب موقع جامعتها.

بدأت سانشيز مسيرتها المهنية في مجال الإعلام من خلال العمل في قناة KTVK-TV في فينيكس، حيث حققت حضورًا لافتًا، ثم ظهرت في برنامج "إكسترا" الإخباري، وشاركت في تقديم برنامج "Good Day LA"، كما كانت المذيعة الأصلية في برنامج "So You Think You Can Dance"، وهو ما أكسبها شهرة واسعة، وفقا لموقع CNN.

في سن الأربعين، قررت لورين سانشيز أن تدخل عالم الطيران، لتصبح طيارة مروحيات مرخصة، وقد استلهمت هذه الرغبة من والدها مدرب الطيران، لتؤسس في 2016 شركة "Black Ops Aviation"، وهي أول شركة إنتاج أفلام جوية مملوكة لسيدات، وقد ساهمت الشركة في إنتاج مشاهد جوية لفيلم "Dunkirk" للمخرج كريستوفر نولان.

سانشيز البالغة من العمر 55 عامًا، تواصل عملها كمشرفة على صندوق "بيزوس للأرض" الذي يركز على مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، كما يولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بالبرامج التعليمية ودعم الإسكان.

عام 2025، كانت لورين سانشيز واحدة من بين 6 سيدات شاركن في رحلة فضائية عبر صاروخ "بلو أوريجين" المملوك لزوجها الحالي جيف بيزوس، بينما الرحلة التي استمرت 10 دقائق إلى حافة الفضاء شهدت مشاركة مجموعة من الأسماء الشهيرة مثل الصحفية غايل كينج والمغنية كاتي بيري.

في عام 2024، أصدرت سانشيز كتابًا للأطفال بعنوان "الذبابة التي طارت إلى الفضاء"، الذي يتناول قصة ذبابة تدعى "فلين" تسافر إلى الفضاء وتعود برسالة إيجابية تجاه حماية كوكب الأرض.

لورن سانشيز أم لثلاثة أطفال هم نيكو من زوجها السابق توني جونزاليس، وإيفان وإيلا من زوجها السابق باتريك وايتسيل، وتحتفظ بعلاقة وثيقة مع جونزاليس وزوجته، الذين تصفهم بـ"أفضل أصدقائها".

في 2019، أعلن جيف بيزوس، الملياردير الأمريكي المعروف، عن علاقته مع لورن سانشيز بعد طلاقه من زوجته السابقة ماكنزي سكوت بعد 25 عامًا من الزواج.

وفي مايو 2023، تمت خطوبتهما، لتصبح العلاقة بينهما محط أنظار العالم، مع حضور لورن في العديد من المناسبات الكبرى، مثل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.