لا تلاحظها بسهولة.. 5 أعراض تدل على الإصابة بسرطان الأظافر

كتبت- شيماء مرسي

يعد سرطان الأظافر، المعروف باسم الورم الميلانيني تحت الظفر حالة نادرة ولكنه في الوقت نفسه خطير ويستدعي الانتباه.

ويتطور هذا النوع من سرطان الجلد تحت الظفر، وغالبا ما يظهر على شكل خط داكن يمتد عموديا على طول الظفر.

وقد يبدأ سرطان الأظافر بشكل خفي، فيخطئ الكثيرون بينه وبين مشكلات الأظافر العادية وغير الضارة، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن يصبح هذا النوع من السرطان عدوانيا ومهددا للحياة.

وإليك 5 علامات يجب الانتباه إليها فقد لا تلاحظها بسهولة، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

خطوط أو خطوط داكنة تحت الظفر

أحد أكثر العلامات المبكرة شيوعا لسرطان الأظافر هو ظهور خط بني أو أسود يمتد عموديا تحت الظفر، حيث يبلغ عرض هذا الخط عادة حوالي 3 ملليمترات ولكنه يمكن أن يتسع بمرور الوقت.

وقد يبدو وكأنه كدمة ولكن على عكس الكدمة، فإنه لا يلتئم أو يتحرك مع نمو الظفر، وغالبا ما يوجد هذا الخط الداكن على الإبهام أو إصبع القدم الكبير ولكنه يمكن أن يظهر على أي ظفر.

ونظرا لأنه يشبه الكدمة العادية، يتجاهله الكثير من الأشخاص أو يفترضون أنه ناتج عن إصابة.

ومع ذلك، إذا لاحظت خط داكن بدون أي سبب معروف أو إذا إزداد حجم الخط أو تغير شكله، فيجب استشارة الطبيب.

رفع الأظافر

من الأعراض الهامة الأخرى التي يجب الانتباه إليها هو بدء رفع الظفر أو انفصاله عن الجلد تحته (فراش الظفر)، وقد يجعل هذا الظفر يبدو وكأنه على وشك الانفصال أو التقشر.

وغالبا ما يكون انفصال الظفر غير مؤلم في البداية، ولكنه قد يصبح مزعجا أو مؤلما مع تطور السرطان.

وغالبا ما يتم تجاهل هذا العرض، إذ قد يعتقد البعض أن ظفرهم تالف أو مصاب بعدوى نتيجة إصابة ما، ومع ذلك، فإن رفع الظفر باستمرار دون سبب واضح يستلزم استشارة الطبيب فورا.

تغير لون الأظافر

يمكن أن يسبب سرطان الأظافر تغيرا عاما في لون الظفر، مثل تدرجات الأسود أو البني أو حتى الأحمر.

وفي بعض الأحيان، قد يصبح الجلد المحيط بالظفر داكنا أو يظهر تغيرات في التصبغ، وهي علامة تحذيرية تعرف باسم علامة هتشينسون.

وتعني هذه العلامة أن الصبغة تمتد إلى ما وراء الظفر وتمتد إلى الجلد المجاور.

وقد تكون التغيرات غير العادية في لون الظفر أو حوله طفيفة ويسهل تجاهلها، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة بشكل طبيعي.

تشوهات الأظافر

يمكن أن يسبب سرطان الأظافر ترقق الظفر أو تشققه أو انقسامه أو تشوهه، وقد تبدو صفيحة الظفر (الجزء الصلب من الظفر) غير منتظمة أو تالفة.

وفي بعض الأحيان، تظهر على الظفر تغييرات وقد يتوقف عن النمو بشكل طبيعي تماما.

وغالبا ما يخطئ البعض في اعتبار هذه التغيرات عدوى فطرية أو صدمة، ولكن إذا استمرت دون علاج، فقد تشير إلى الإصابة بالسرطان.

النزيف

مع تقدم سرطان الظفر، قد تلاحظ نزيف أو قرح أو كتل صغيرة تحت الظفر، وتشير هذه الأعراض إلى أن السرطان يؤثر على الأنسجة العميقة ويسبب تلف.

والنزيف أو التقرحات تحت الظفر غير شائع، وقد يكون مؤلم وقد لا يلتئم بسهولة، وقد تؤدي النتوءات أحيانا إلى رفع الظفر أو الشعور بالإنزعاج.