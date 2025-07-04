"الفاكهة المعجزة".. حل طبيعي لمشكلات النبض والرئة

كتبت- شيماء مرسي

هناك فواكه وأطعمة يمكن أن تسهم في دعم صحة القلب والرئة بشكل عام، وتقليل خطر الإصابة ببعض المشكلات وتحسين وظائف الجسم.

ونكشف لكم في هذا التقرير تأثير تناول التوت على النبض والرئة، بحسب ما جاء في موقع "webmd".

التوت والنبض

التوت يحتوي على مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، مما يساعد على حماية خلايا القلب والأوعية الدموية من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

كما يسهم في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الأوعية الدموية وتنظيم النبض.

التوت ومشكلات الرئة

تناول التوت بانتظام يمكن أن يسهم في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب تلف خلايا الرئة والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

كما يساعد التوت على حماية الرئتين من السموم.

فوائد أخرى لـ التوت

-الوقاية من أمراض القلب.

-تحسين الوظائف الإدراكية.

-تقليل الالتهابات في الدماغ.

-تأخير التدهور المعرفي.

-تحسين صحة الجهاز الهضمي.

-تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

-التحكم في مستويات السكر بالدم.

-تقوية المناعة.

-الوقاية من السرطان.

-الوقاية من التنكس البقعي.

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