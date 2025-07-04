احذر.. تحضير "القهوة" بهذه الطريقة قد يسبب سرطان البنكرياس

كتبت- شيماء مرسي:

حذرت خبيرة التغذية الأمريكية روندا باتريك من أن تحضير القهوة باستخدام آلة الضغط الفرنسية (الفرنش برس) قد يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

ويرجع ذلك إلى أن طريقة التحضير غير المفلترة تسمح للمركبات الزيتية والضارة المحتملة الموجودة بشكل طبيعي في القهوة، والتي تعرف باسم الديتربينات بالتسلل إلى الكوب الذي تتناوله.

وقد ارتبط التعرض الطويل لمستويات عالية من هذا المركب بسرطان البنكرياس والحلق.

وتشمل طرق التخمير الأخرى غير المفلترة التي تسمح للديتربينات بالدخول إلى المشروب الإسبريسو والقهوة المغلية وأجهزة الموقد العصرية.

وفي الوقت نفسه، ارتبطت طرق التصفية بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضحت روندا: "الارتباط بالمرض يكمن في كل من الديتيربينات والمركبات الوقائية التي تسمى البوليفينول".

وتابعت: "مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50 % وتقلل من تلف الحمض النووي بنسبة 23 %".

ولكنها أضافت من ناحية أخرى أن القهوة تحتوي أيضا على "ديتيربينات قابلة للذوبان في الدهون" والتي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

ويرجع ذلك إلى أن الديتربينات تعمل على زيادة مستويات الكوليسترول السيئ في غضون أسابيع قليلة.

والكوليسترول السيئ هو مادة دهنية تتراكم في الأوعية الدموية، مما يعيق تدفق الدم من وإلى القلب ويزيد من خطر تلف العضو.

توصي باتريك بتبني طرق التخمير المفلترة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وتشمل هذه الطرق التخمير الورقي التقليدي (مثل دريب القهوة) والتخمير البارد الفوري (القهوة الباردة).

وهذه الأساليب تعمل على تصفية الديتربينات، مما يجعل قهوتك أكثر أمانا وصحة.

وأوضحت أن هذه المنتجات تحبس التربينات، مما يؤدي إلى القضاء على آثارها السلبية مع الحفاظ على البوليفينولات المفيدة.

ومع ذلك، حذرت من الأساليب التي تستخدم معدات تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة ضارة يمكن أن تتسرب إلى القهوة.

كما إن إضافة الماء الساخن إلى البلاستيك يساعد على تسريع إطلاق المواد البلاستيكية الدقيقة في القهوة، فضلا عن المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك.

لذا، يجب وضع القهوة في وعاء زجاجي دون أن يلامس الماء الساخن البلاستيك.

وحذرت من مخاطر استخدام كبسولات الإسبريسو الشهيرة، حيث أنها يمكن أن تطلق المواد الكيميائية عندما يمر الماء الساخن من خلالها.

كما أن تناول كميات كبيرة من القهوة سريعة التحضير قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ويرجع ذلك إلى أن مشروب الكافيين الشهير يحتوي على كمية من مادة الأكريلاميد تعادل ضعف الكمية الموجودة في القهوة المطحونة وهي مادة كيميائية تنتج عندما يتم طهي بعض الأطعمة، بما في ذلك حبوب البن في درجات حرارة عالية.

وأظهرت دراسة بولندية أجريت عام 2013، وشملت تحليل 42 عينة من القهوة، بما في ذلك عشرة أنواع من القهوة سريعة التحضير، أن القهوة سريعة التحضير تحتوي على ضعف كمية الأكريلاميد الموجودة في القهوة المطحونة.

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