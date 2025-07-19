سقف ينهار فوق رزان مغربي.. كيف تتصرف إذا واجهت نفس الموقف؟

تصدر اسم الفنانة والإعلامية رزان مغربي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لحادث خطير أثناء مشاركتها في حفل داخل أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، حيث انهار جزء من سقف القاعة وسقط مباشرة على رأسها أثناء وجودها على المسرح، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وبحسب مصدر طبي مرافق لها، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، فإن الحالة الصحية للفنانة غير مستقرة، إذ أظهرت الفحوصات الأولية اشتباهًا في إصابتها بارتجاج في المخ، إضافة إلى جروح قطعية في الرأس وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد، استدعت خضوعها لجراحة دقيقة وإجراء أشعة مقطعية.

كيف تتصرف إذا واجهت انهيارًا مفاجئًا لسقف فوقك؟

وفي مواقف مشابهة لانهيار الأسقف داخل المباني، تؤكد مؤسسة Occupational Safety and Health Administration (OSHA) الأمريكية، المعنية بسلامة العاملين والوقاية من الحوادث، أن التصرف السريع والمنظم قد ينقذ حياة الشخص أو يحد من الأضرار.

ووفقًا لتوصيات منشورة على موقع OSHA.gov، إليك ما يجب فعله إذا واجهت حادثًا مشابهًا:

احم رأسك فورًا

إذا لاحظت أي صوت تصدع أو انهيار، قم بتغطية رأسك بذراعيك أو بأي شيء متاح مثل حقيبة أو سترة، لأن إصابات الرأس هي الأخطر في مثل هذه الحوادث.

لا تجر وابق منخفضًا

حاول أن تنخفض إلى الأرض بسرعة، وابتعد عن أي أجهزة معلقة أو أسطح زجاجية، لأن الركض العشوائي قد يزيد من خطر الإصابة بأجسام ساقطة أو انزلاقات.

بعد السقوط لا تتحرك كثيرًا

في حال تعرضت لإصابة، لا تحاول النهوض فورًا، وابقَ ثابتًا حتى تتأكد من أنك غير مصاب في العمود الفقري أو الرأس.

اطلب المساعدة فورًا

إذا كنت قادرًا على الحركة، استخدم هاتفك للاتصال بالطوارئ. وإذا كنت غير قادر، حاول إصدار أصوات أو إشارات لمن حولك.

لا تتجاهل الأعراض لاحقًا

حتى إن بدا أنك بخير، قد تظهر أعراض مثل الدوخة، القيء، أو الصداع الشديد بعد ساعات من الحادث، وهي علامات على ارتجاج في المخ تستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا.

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