"العصيان قادم".. لاعبو الزمالك يرفضون حلول المجلس ويخطرون جون

كتب : محمد خيري

09:00 ص 13/01/2026
    الزمالك وبلدية المحلة (6)
    فرحة لاعبي الزمالك بهدف ناصر منسي في مرمى بلدية المحلة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
    الزمالك وسموحة (1) (1)
    الزمالك وسموحة (16) (1)
    الزمالك وسموحة (5) (1)
    الزمالك وسموحة (6) (1)
    الزمالك وسموحة (4) (1)
    الزمالك وسموحة (15) (1)
    الزمالك وسموحة
    الزمالك وسموحة (11) (1)

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أبدوا تمسكهم بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة كاملة، رافضين الاكتفاء بالحلول المؤقتة أو صرف جزء محدود من المبالغ المستحقة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض اللاعبين أجروا اتصالات مباشرة مع جون إدوارد، القائم على الملف المالي بالنادي، وشددوا خلالها على رفضهم استمرار التأجيل، مطالبين بتنفيذ الوعود السابقة التي تنص على صرف ما يقرب من 50% من مستحقات الموسم، بدلًا من الاكتفاء برواتب شهرية.

في المقابل، يحاول مجلس إدارة الزمالك الوصول إلى صيغة مناسبة لتدبير المستحقات المتأخرة، إلا أن المقترحات الحالية التي تتضمن صرف جزء بسيط من المستحقات قوبلت برفض واضح من جانب اللاعبين، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الإدارة لإيجاد حل جذري يضمن تهدئة الأوضاع داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

