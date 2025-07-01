فندق على شكل سجن والغرف زنزانات.. هل تجرؤ على الإقامة به؟

كتبت- أسماء مرسي:

هل تخيلت يوما قضاء ليلة في فندق مُصمم ليبدو وكأنه سجن حقيقي؟، هذا ما يقدمه فندق في حي "أودوموسك" بمدينة "بانكوك"، حيث يمكن للنزلاء تجربة الإقامة داخل زنازين تشبه إلى حد كبير السجون الحقيقية، مقابل 30 جنيهًا إسترلينيًا لليلة الواحدة.

تفاصيل الإقامة

يُحاط الفندق بسياج شائك، ويتميز بغرف تشبه الزنازين الحقيقية بأبواب معدنية وأسرة بطابقين وحظر تجول، وتبلغ مساحة كل "زنزانة" ثمانية أمتار مربعة فقط، وتوفر تجربة إقامة بسيطة ومقيدة.

عند تسجيل الوصول، يتم التقاط صورة للنزلاء وتزويدهم بملابس نوم مخططة باللونين الأبيض والأسود، كما يحصلون على "سجل جنائي" تذكاري ورقم سجين بدلا من مفتاح الغرفة، ويحتوي الفندق أيضا على حمام مشترك يماثل تماما حمامات السجون الحقيقية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لمسة من الراحة والترفيه

رغم التصميم الذي يحاكي السجن، يوفر الفندق بعض وسائل الراحة، يتوفر حوض استحمام ساخن، ومساحة مكتب، وصالة للاسترخاء، بالإضافة إلى دمى الدببة المنتشرة في في الأرجاء لتوفير بعض الراحة.

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