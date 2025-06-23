من الدمى إلى الماعز.. 25 صورة لأغرب مسابقات الجمال حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

لا تقتصر مسابقات الجمال على معايير الجمال التقليدية؛ بل تشمل الدمى والحيوانات وحتى السمات غير التقليدية.

وفقا لموقعي "femina"، و"fodors" إليكم 7 من أغرب هذه المسابقات حول العالم.

ملكة جمال باربي

في فنزويلا، حيث يحرص عشاق الدمى على تزويد دمى باربي الخاصة بهم بأحدث صيحات الموضة وتسريحات الشعر المخصصة، كما تمتلك كل دمية اسما خاصا، قياسات جسم فريدة، ما يجعلها مسابقة جمال مصغرة بحد ذاتها.

ملكة جمال جامبو

انطلقت مسابقة ملكة جمال جامبو في تايلاند عام 1997، وتهدف إلى تكريم النساء اللاتي يمتلكن "خصائص الفيلة المهيبة"، وتفتح أبوابها للنساء المتزوجات وغير المتزوجات اللاتي لا يقل وزنهن عن 80 كيلوجراما وأعمارهن تتراوح بين 18 و35 عاما، مع التركيز على الشخصية اللطيفة والمهارات الشخصية الجيدة.

ملكة جمال المجر التجميلية

مسابقة ملكة جمال المجر التجميلية فريدة من نوعها، فهي مخصصة فقط للنساء اللاتي خضعن لنوع من الجراحة التجميلية، تجميل للأنف، أو شد للوجه.

لا تقتصر الجوائز على المتسابقات فحسب، بل تُمنح أيضا لأطبائهن تقديرا لعملهم.

مسابقة جمال السجون

في دول مثل روسيا، البرازيل، أنجولا، والفلبين، مسابقات الجمال في السجون أمرا شائعا، تهدف إلى تعزيز الصورة الذاتية للسجينات وتوفير تغيير إيجابي لروتينهن اليومي داخل السجن.

مسابقة جمال الماعز

في ليتوانيا، أقيمت مسابقة جمال الماعز في عام 2010 احتفالا بالذكرى 640 لتأسيس قرية راميجلا، حيث تُعتبر الماعز رمزا تاريخيا للقرية.

تتوج المسابقة أجمل ماعز في القرية، ما يعكس الارتباط العميق بين الحيوان والمجتمع.

ملكة جمال السمكة الذهبية

يحضر مربو الأسماك الذهبية في الصين أجمل أسماكهم إلى بطولة فوتشو الدولية للأسماك الذهبية السنوية.

تُقيم الأسماك لا بناء على مظهرها فحسب، بل أيضا على رشاقتها وقدرتها على السباحة القوية، والأسماك الذهبية رمزا للحظ والثروة في الثقافة الصينية، وتصل قيمة بعضها إلى آلاف الدولارات.

مسابقة الوجه القبيح

تُقام مسابقة الوجه القبيح في بلباو بإسبانيا كجزء من مهرجان الأسبوع الكبير، يشجع المشاركون على لف وجوههم ليبدوا بأقصى درجة من القبح، ما يعكس روح الدعابة الإسبانية والاحتفال بالفكاهة في هذا العرض الغريب الذي يجمع بين العروض الموسيقية ومصارعة الثيران والألعاب النارية.

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