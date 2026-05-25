أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، توجيها رسميا إلى وزارة ارتباطات وتكنولوجيا المعلومات يقضي ببدء تنفيذ قرار إعادة وضع شبكة الإنترنت في البلاد إلى الحالة التي كانت عليها قبل التغييرات القيودية التي فُرضت في يناير 2026.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، جاء هذا الإبلاغ الرئاسي ليدخل حيز التنفيذ الفوري في خطوة مرتقبة تهدف إلى معالجة الإشكاليات التقنية وتخفيف القيود المفروضة على الشبكة العنكبوتية وتلبية للمطالب الشعبية والاقتصادية المستمرة.

تفاصيل التحركات الحكومية في إيران

وفي تفاصيل التحركات الحكومية، أفادت مجموعة الشؤون الاجتماعية بوكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الإبلاغ الرئاسي جاء بناءً على القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة بتنظيم وتوجيه الفضاء المجازي.

وانعقدت الجلسة برئاسة محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني وبحضور كافة الأعضاء المسؤولين عن الملف التقني والأمني، حيث ناقش المجتمعون التداعيات السلبية للقرارات السابقة على قطاع الأعمال والحياة اليومية للمواطنين قبل الاستقرار على الصيغة الجديدة.

القرارات تدخل حيز التنفيذ بعد نيل المصادقة الرئاسية النهائية

شهدت الجلسة صياغة وتمرير مقررات بالغة الأهمية تتعلق بتحسين جودة وسرعة الإنترنت في مختلف المحافظات الإيرانية وتحديث آليات الوصول إلى الشبكة العالمية.

وكان قد تقرر في ختام الاجتماع رفع هذه التوصيات والمقررات إلى مؤسسة الرئاسة لنيل الاعتماد والمصادقة النهائية من الرئيس الإيراني وهو ما تحقق بالفعل، حيث تحولت المقترحات إلى مرسوم تنفيذي جرى إرساله رسميا إلى وزارة الاتصالات لتتولى الكوادر الفنية هندسة وتطبيق التراجع عن القيود السابقة في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لمرصد الإنترنت "نت بلوكس"، حُرم معظم الإيرانيين من الوصول إلى الإنترنت العالمي لمدة 87 يوما كاملة، حيث لم يتمكن سوى عدد محدود من المواطنين من الدخول إلى الشبكة العالمية باستخدام خدمات "VPN" متقدمة وباهظة التكلفة.