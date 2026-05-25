أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ليلة وداع محمد صلاح لجماهير ليفربول الإنجليزي كانت ليلة تاريخية في ملعب أنفيلد بعد 9 سنوات من المجد والعطاء.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن التركيز الإعلامي في ليفربول كان منصبًا على محمد صلاح بشكل لافت، واصفًا الوداع بأنه ختام حقيقي وتقدير كبير لمسيرته وما قدمه للنادي الإنجليزي طوال فترة وجوده.

وأشار إلى أن محمد صلاح أصبح أيقونة حقيقية في العالم وليس في مصر أو إنجلترا فقط، مشددًا على أن النجم المصري دخل ضمن كوكبة نجوم العالم الكبار إلى جانب ميسي ورونالدو ومبابي.

وتابع أن "محمد صلاح أمضى أعظم سنوات تاريخه داخل ليفربول، وإحنا بدأنا نشجع النادي ده من يوم ما صلاح انضم ليه"، معبرًا عن الامتنان لما قدمه اللاعب للنادي وللمشجعين المصريين.

وشدد أحمد موسى على أن مسيرة صلاح الاحترافية في ليفربول ستظل خالدة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة، مؤكدًا أن ما قدمه النجم المصري للنادي خلال 9 سنوات يستحق كل التقدير والاحترام.

وأكد موسى أن محمد صلاح نجح في وضع اسمه بين أساطير كرة القدم العالمية، وأن وداعه بهذه الطريقة المهيبة يعكس مكانته الكبيرة في قلوب جماهير ليفربول والعالم أجمع.