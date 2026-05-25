بالنسبة للبشر، يعد التعرف على أنفسنا في المرآة أمرا طبيعيا تماما، لكن في عالم الحيوان، تعتبر هذه القدرة نادرة للغاية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الحيوانات التي قد تستطيع التعرف على نفسها في المرآة، وفقا لموقع "news18".

حوت البيلوغا

لفتت حيتان البيلوغا الأنظار العلمية مؤخرا بسبب سلوكياتها المرتبطة بالتعرف على الذات.

كما أن هذه الحيتان تتفاعل بشكل مختلف مع المرايا مقارنة بالأشياء العادية، وتشتهر أيضا بشخصيتها المرحة ومهاراتها في التواصل ويطلق عليها اسم "كناري البحر"، نظرا لأصواتها المميزة.

الشمبانزي

كان الشمبانزي من أوائل الحيوانات التي نجحت في اجتياز اختبار المرآة، ولاحظ الباحثون استخدامها للمرايا لتفقد أجزاء من أجسامها لا تستطيع رؤيتها، مما يشير إلى مستوى عالي من الوعي الذاتي.

الدولفين

يعد الدولفين من أذكى الحيوانات على وجه الأرض، إذ يقضي وقتا أطول في فحص العلامات الموجودة على جسمه عند النظر إلى المرآة، وهو ما يشير إلى احتمال إدراكه أن الانعكاس الذي يراه يعود إليه.

الفيل الآسيوي

يشتهر الفيل الآسيوي بذكائه العاطفي وذاكرته القوية، وتستخدم بعض الأفيال الآسيوية خراطيمها لفحص العلامات الموجودة على رؤوسها بعد رؤية انعكاسها أمام المرآة.

الأوركا

تعرف أيضا باسم الحيتان القاتلة، وهي تنتمي إلى عائلة الدلافين وتمتاز بحياة اجتماعية معقدة وطريقة تواصل متطورة، كما أنها قد تمتلك أيضا قدرات التعرف على الذات من خلال المرآة.

البونوبو

نوع من القردة يشبه الشمبانزي، وقد أظهر قدرته على التعرف على نفسه عند النظر في المرآة، ما يدل على ذكائه وإدراكه الشديد.