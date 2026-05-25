قد يرى الإنسان ألوانا أو صورا أو حتى أشخاصا عند إغلاق عينيه، وذلك نتيجة لنشاط الخلايا العصبية في الدماغ والعين.

وفي بعض الحالات، قد ترتبط هذه الظاهرة باضطرابات أو مشكلات صحية تؤدي إلى ظهور ما يعرف بـ "الهلوسات البصرية" عند إغلاق العينين.

كشف موقع "هيلث لاين" الطبي إن رؤية الأضواء والألوان عند إغلاق العينين ظاهرة طبيعية تسمى "هلوسة العين المغلقة"، ومع ذلك، قد ترتبط بعض الأسباب بحالات طبية كامنة، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ما هي الهلوسات البصرية عند إغلاق العينين؟

عند إغلاق عينيك، قد ترى ألوانا أو أشكالا أو ومضات ضوئية رغم عدم وجودها فعليا أمامك، وتعرف هذه الظاهرة باسم الهلوسة البصرية عند إغلاق العينين.

ومن أكثر أنواع الهلوسات البصرية شيوعا عند إغلاق العينين:

أنماط وألوان دوامية

ومضات من الضوء أو الظلام

أشياء عشوائية

ما الذي يسبب الهلوسة عند إغلاق العينين؟

ترتبط الهلوسة عند إغلاق العينين بعملية علمية تسمى الفوسفينات، وتحدث هذه الظاهرة نتيجة للنشاط المستمر بين الخلايا العصبية في الدماغ والبصر.

حتى عند إغلاق العينين، قد تلاحظ الفوسفينات، ففي حالة الراحة، تستمر شبكية العين في إنتاج هذه الشحنات الكهربائية.

وعند إغلاق عينيك في مكان مضاء أو تحت أشعة الشمس، قد تتسبب كميات بسيطة من الضوء في ظهور تأثيرات بصرية.

كما قد تزداد رؤية الألوان أو الأشكال عند وجود ضغط خفيف على الجفون المغلقة، مثل ارتداء قناع النوم أو عصابة العينين.

وترتبط أسباب أخرى للهلوسة عند إغلاق العينين بحالات طبية، منها ما يلي:

نقص صوديوم الدم

الهلوسة البصرية عند إغلاق العينين ممكن تظهر أحيانا عند بعض الأشخاص بسبب مشكلات صحية، مثل نقص الصوديوم في الدم.

ونقص الصوديوم يعني أن نسبة الملح في الدم تكون منخفضة جدا، وهذا قد يؤثر على عمل المخ، ويسبب رؤية أشياء غير حقيقية عند إغلاق العينين.

متلازمة تشارلز بونيه

قد تظهر الهلوسات البصرية أيضا في حالة تسمى متلازمة تشارلز بونيه، وهي تصيب بعض كبار السن الذين فقدوا جزءا من بصرهم بسبب أمراض مثل التنكس البقعي.

وفي هذه الحالة، قد يرى الشخص صورا أو مشاهد غير حقيقية رغم أنها غير موجودة فعليا، ويطلق على ذلك أحيانا اسم "الرؤية الوهمية".

قد تتكرر الهلوسات المصاحبة لمتلازمة تشارلز بونيه، وتستمر لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا، وغالبا ما يرى البالغون المصابون بهذه الحالة صورا لأشخاص ومناظر طبيعية وأشياء.

الهلوسة عند إغلاق العينين بعد الجراحة

قد تحدث الهلوسة عند إغلاق العينين لدى بعض الأشخاص بعد خضوعهم لعمليات جراحية، حيث تظهر لديهم صور أو ألوان غير حقيقية لفترة مؤقتة خلال فترة التعافي.

هذه الحالة ناجمة عن رد فعل تحسسي تجاه الليدوكائين، وهو مخدر موضعي يستخدم في العمليات الجراحية البسيطة وإجراءات طب الأسنان.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تعد الهلوسات التي تحدث عند إغلاق العينين ظاهرة طبيعية قد تحدث أثناء اليقظة مع إغلاق العينين وكذلك أثناء النوم.

ومع ذلك، إذا كانت الهلوسات شديدة لدرجة أنها تسبب الأرق أو القلق، يجب استشارة الطبيب فورا.