أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن الأعطال المتكررة في ماكينات الصراف الآلي ونقص السيولة النقدية تزداد بشكل ملحوظ خلال فترات الأعياد والمناسبات نتيجة الضغط الكبير من المواطنين على السحب خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف أبو الفتوح خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن الإقبال الكثيف على ماكينات ATM قبل الأعياد يؤدي إلى نفاد السيولة بشكل سريع، مما يسبب تعطلات متكررة في الخدمة ويؤثر على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن شبكة ماكينات الصراف الآلي في مصر وصلت إلى نحو 26 ألفًا و160 ماكينة، بينما يمتلك أحد البنوك وحده نحو 7 آلاف و357 ماكينة، مما يعكس حجم الانتشار الكبير لهذه الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع: "معدلات السحب بترتفع بشكل ملحوظ قبل المناسبات والأعياد، والناس تتجه لسحب مبالغ نقدية كبيرة خلال فترة قصيرة، مما يضغط على السيولة المتاحة بالماكينات"، موضحًا أن هذا الضغط هو السبب الرئيسي للأعطال.

وشدد هاني أبو الفتوح على أن هناك في بعض الأحيان ضعفًا في عمليات الصيانة الدورية لبعض الماكينات، وهو ما يساهم في تكرار الأعطال إلى جانب الضغط المرتفع على الشبكة، مما يستدعي متابعة مستمرة من البنوك.

وأكد الخبير المصرفي على أن البنوك مطالبة بتعزيز عمليات الصيانة وزيادة عمليات تغذية الماكينات قبل المواسم والأعياد لتجنب الأزمات، مشيرًا إلى أن التخطيط المسبق يمكن أن يقلل من حدة المشكلة بشكل كبير.