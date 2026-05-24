رغم مرور عقود على رحيل النجمة العالمية مارلين مونرو، لا تزال أيقونة الجمال والإغراء الأشهر في تاريخ هوليوود حاضرة بقوة في الذاكرة الجماعية.

وبين الفنادق الفاخرة التي أقامت بها، والمنتجعات التي لجأت إليها هربا من أضواء الشهرة، ما تزال كثير من الأماكن التي ارتبطت باسم "الشقراء الأسطورية" تحتفظ ببريقها حتى اليوم، لتمنح زوارها تجربة تعيد إحياء أجواء هوليوود الكلاسيكية.

وكشفت مجلة elitetraveler عن قائمة الفنادق التي أقامت فيها "ملكة الإغراء" وكانت شاهدة على الكثير من الأسرار والمواقف.

هوليوود روزفلت.. بداية الحكاية

يعد هوليوود روزفلت واحدا من أبرز الفنادق المرتبطة بمسيرة مارلين مونرو، إذ أقامت فيه لعامين خلال بداياتها الفنية قبل أن تتحول إلى أشهر نجمة في العالم.

وشهد الفندق أول جلسة تصوير لمونرو بجوار حمام السباحة الشهير "تروبيكانا"، فيما يحمل أحد أجنحته اليوم اسمها، وسط روايات متداولة عن ظهور "شبحها" داخل الممرات والمرايا حتى الآن.

فندق بيل إير.. آخر صورها قبل الرحيل

وفي عام 1962، استضاف فندق بيل إير آخر جلسة تصوير شهيرة لمارلين مونرو بعدسة المصور بيرت ستيرن لصالح مجلة فوغ، وهي الصور التي نشرت لاحقا بعنوان "الجلسة الأخيرة" بعد وفاتها.

وخلال زواجها من لاعب البيسبول جو ديماجيو، كانت مونرو تتردد على الفندق بسرية شديدة، حيث كانت تدخل وتغادر بعيدا عن أعين الصحافة والمصورين.

أريزونا بيلتمور.. ملاذ الاسترخاء تحت الشمس

وفي قلب ولاية أريزونا الأمريكية، فضلت مونرو قضاء أوقات الاستجمام داخل أريزونا بيلتمور، الذي يعد من أشهر المنتجعات التاريخية في الولايات المتحدة.

وكانت الممثلة الراحلة تفضل الجلوس بجوار حمام "كاتالينا" المحاط بأشجار النخيل، بينما ارتبط الفندق أيضا بعدد من نجوم العصر الذهبي لهوليوود.

ذا كارلايل.. الفندق الأكثر غموضا

ويظل ذا كارلايل واحدا من أكثر الفنادق المرتبطة بالقصص الغامضة في حياة مارلين مونرو، خاصة بعد الحفل الشهير الذي غنت فيه للرئيس الأمريكي الراحل جون إف كينيدي أغنية "هابي بيرثداي".

وتقول روايات متداولة إن مونرو دخلت الفندق عبر مدخل سري بعيدا عن عدسات المصورين، بينما كان الرئيس الأمريكي يمتلك جناحا خاصا هناك لسنوات طويلة.

بيفرلي هيلز.. الفندق المفضل للنجوم

وكانت مونرو من الزبائن الدائمين في فندق بيفرلي هيلز، خاصة خلال تصوير فيلم "لنتس ميك لاف".

وأقامت النجمة العالمية داخل الأكواخ الوردية الشهيرة بالفندق، حيث كانت تفضل الجلوس في مطعم "بولو لاونج"، فيما خصص الفندق لاحقا جناحا مستوحى من شخصيتها يضم لمسات كلاسيكية تعكس أجواء هوليوود القديمة.

قلعة وسط جبال كندا

وخلال تصوير فيلم "ريفر أوف نو ريتيرن" عام 1953، أقامت مونرو في فيرمونت بانف سبرينجز، وسط جبال الروكي الكندية.

واشتهر الفندق بطرازه الذي يشبه القلاع الأوروبية القديمة، بينما استمتعت مونرو وقتها بالتجول قرب نهر "بو" ولعب الجولف بين المناظر الطبيعية الخلابة.

فنادق تحولت إلى جزء من أسطورة هوليوود

وبعد أكثر من 60 عاما على رحيلها، لا تزال الفنادق التي أقامت بها مارلين مونرو تستثمر إرثها الفني والإنساني، إذ تحولت بعض أجنحتها إلى معالم سياحية لعشاق السينما الكلاسيكية وأجواء هوليوود الذهبية.