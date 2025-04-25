الأرض تبتلع رجل وابنه بشكل صادم وتنهي حياتهم.. هذا ما حدث

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مروعة، ابتلعت الأرض أبًا وابنه بينما كانا في طريقهما بسيارتهما، لتقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت بلدة فالدانيو بشمال إيطاليا.

مساعدة تنتهي بكارثة

كان ليوني ناردون البالغ من العمر 64 عاما وابنه فرانشيسكو ناردون، طالب الهندسة الشاب البالغ من العمر 21 عاما، يقودان سيارتهما نحو بلدة فالدانيو بشمال إيطاليا، لم يكونا يتوقعان أن تتحول رحلتهما إلى نهاية مأساوية عندما انهارت الأرض فجأة من تحت عجلات سيارتهما، وفقا لصحيفتا "dailymail" وmetro".

سقوط في النهر ومحاولة يائسة

نتيجة للانهيار الأرضي المفاجئ، سقطت السيارة بمن فيها في نهر أغنو القريب الذي كانت مياهه متدفقة وقوية بفعل الفيضانات.

سارعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث عُثر على جثة الأب في مجرى النهر، وفي وقت لاحق، عثروا على جثة الابن بالقرب من حطام السيارة، حيث حاول يائسا الفرار من السيارة الغارقة، لكن قوة المياه حالت دون ذلك، ليصبح محاصرا ويفارق الحياة.

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