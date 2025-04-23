نظافة الفم أكثر من مجرد ابتسامة جميلة.. 4 بكتيريا فموية وراء الصداع المزمن

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كشفت دراسة حديثة أجريت في أستراليا أن عدم الاهتمام بغسيل الأسنان يؤدي إلى مشكلات تفوق أوجاع الضروس لدى المرأة، حيث تبين أنه يرتبط بنوبات الصداع النصفي وأوجاع الجسم وآلام المعدة.

قد تغيّر نظرتنا للعناية بصحة الفم، وأوضحت دراسة حديثة أُجريت في جامعة سيدني الأسترالية أن إهمال نظافة الأسنان لا يقتصر أثره على تسوس الضروس ورائحة الفم الكريهة فحسب، بل يكون له علاقة مباشرة بالصداع المزمن وآلام الجسم المنتشرة لدى النساء، خاصة المصابات بمتلازمة الألم العضلي الليفي.

علاقة غريبة بين الفم والجهاز العصبي

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Frontiers in Pain Research، وشارك فيها 186 امرأة، 67% منهن يعانين من الألم العضلي الليفي، وهي حالة معقدة تتسبب في ألم مزمن منتشر بالجسم، إلى جانب التعب واضطرابات النوم والتركيز.

وأظهرت التحليلات أن النساء اللواتي يعانين من مشكلات في صحة الفم والأسنان، تزداد لديهن احتمالات التعرض للآلام الشديدة في مختلف أنحاء الجسم بنسبة تصل إلى 60%، كما أن واحدة من كل امرأتين تقريباً معرضة للإصابة بالصداع النصفي في حال وجود هذه المشكلات.

4 ميكروبات خطيرة في الفم

استطاع الباحثون رصد 4 أنواع من الميكروبات الفموية التي يبدو أنها تلعب دوراً في تحفيز الجهاز العصبي والتسبب في الأوجاع المنتشرة، ما يشير إلى وجود علاقة محتملة بين تركيبة البكتيريا في الفم ووظائف الجهاز العصبي.

وفي تصريحات نقلها موقع "هيلث داي"، أوضح رئيس الفريق البحثي أن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة في فهم آليات الألم العضلي الليفي، وهو مرض غالباً ما يُساء تشخيصه أو يُتجاهل.

العناية بالفم أكثر من مجرد وقاية من التسوس

ورغم أن الدراسة ما تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد العلاقة السببية، إلا أن الباحثين أجمعوا على أن نظافة الفم الجيدة ليست مجرد عادة صحية، بل قد تكون وسيلة فعالة لتقليل الألم وتحسين جودة الحياة، خصوصاً لدى من يعانون من حالات مزمنة وغير مفهومة الأسباب حتى الآن.