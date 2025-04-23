تسبب الفشل الكلوي وتلف الأعصاب.. 4 أطعمة ومشروبات تدمر صحتك دون أن تشعر



كتبت- شيماء مرسي

كل ما نأكله يمكن أن يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، لذا نستعرض لكم قائمة بالأطعمة والمشروبات الشائعة التي تضر بالصحة، وفق ما كشف موقع

"تايمز أوف إنديا".

القهوة

الإفراط في تناول الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يزيد من حدة القلق التوتر أو القلق أو مستويات الكورتيزول وهو هرمون التوتر في الجسم، مما يؤدي إلى إرهاق الغدة الكظرية، واضطرابات النوم.

الصودا الدايت

المشروبات الغازية الدايت قد تؤثر سلبا على كيمياء الدماغ، حيث تحتوي على حمض الفينيل ألانين والمحليات الصناعية مثل الأسبارتام، والتي قد تؤثر سلبا على إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان رئيسيان مسؤولان عن تنظيم المزاج.

كما أنها تحتوي على المحلى الصناعي الأسبارتام هو سم عصبي معروف يمكن أن يرفع مستويات الكورتيزول ويسبب تلف الأعصاب.

الأطعمة فائقة المعالجة

تسبب هذه الوجبات ضررا بالصحة النفسية، وذلك بفضل احتوائها على المواد الحافظة والمكونات الصناعية المضافة، مما قد يغير من بكتيريا الأمعاء وينتج نسبة كبيرة من السيروتونين، وبالتالي، فإن أي اضطراب فيها قد يؤثر على المزاج.

كما يمكن للأطعمة المُعالجة أن تسبب الالتهاب والانتفاخ وضبابية الدماغ.

الحلويات السكرية

قد يسبب الإفراط في تناول السكر التهاب في الجسم واضطرابات المزاج والاكتئاب.

كما يسبب السكر المكرر ارتفاعا وانخفاضا سريعا في مستويات السكر في الدم، مما قد يشعرك بالانفعال والخمول.





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