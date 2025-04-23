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يقي من السكري.. نوع طعام يقوي قلبك ويحارب الكوليسترول

01:30 م الأربعاء 23 أبريل 2025

يقي من السكري.. نوع طعام يقوي قلبك ويحارب الكوليست

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كتبت- شيماء مرسي

الفاصوليا مصدر ممتاز للبروتين النباتي، والألياف الغذائية، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وحمض الفوليك، والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، لذا فإنها تسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، بحسب ما ذكر موقع "medicalnewstoday".

الفاصوليا والقلب

تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والوقاية من أمراض القلب.

الفاصوليا والسكر

الفاصوليا غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي وتسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

فوائد أخرى لـ الفاصوليا

-التحكم في الوزن.

-حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

-نقل الأكسجين إلى الأعضاء.

-تقوية الأعصاب والعضلات.

-تنظيم ضغط الدم.

-تقوية المناعة.

-تعزيز صحة الأمعاء.

الفاصوليا فوائد الفاصوليا الفاصوليا والقلب
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