حسام موافي يحذر من علامة في أصابعك تكشف مشكلة في القلب

كتبت- أسماء مرسي:

أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى وجود علاقة تربط بين طول الأصابع، وبعض مشكلات القلب الشائعة.

العلاقة بين طول الأصابع ومشكلة الصمام الأورطي

أوضح "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الأشخاص الذين يتمتعون بأصابع طويلة، يكونون أكثر عرضة للمعاناة من مشكلة في الصمام الأورطي بالقلب.

الصمام الأورطي أحد الصمامات الأربعة الرئيسية في القلب، ويقع بين البطين الأيسر والشريان الأورطي، المسؤول عن توزيع الدم المؤكسج إلى جميع أنحاء الجسم، أي خلل في وظيفة هذا الصمام يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كفاءة الدورة الدموية.

وتابع: "هذا الأمر تم اكتشافه من خلال إحصائية، لاحظت أكثر من واحد صوابعه طويلة والصمام الأورطي عنده سيء".