احذر.. 4 علامات تحذيرية تحدث قبل النوبة المفاجئة بساعات

كتب- نرمين ضيف الله

النوبة القلبية واحدة من أكثر الحالات الطبية الطارئة التي قد تحدث بشكل مفاجئ وخطير، وفي كثير من الأحيان دون سابق إنذار.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، استشاري أمراض القلب والباطني، بمستشفى قويسنا المركزي، إن الجسم غالبًا ما يرسل إشارات تحذيرية واضحة قبل ساعات من حدوث الأزمة القلبية، لكن الكثيرين يتجاهلونها أو لا يدركون خطورتها.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن هناك 4 علامات تحذيرية مهمة تنذر بحدوث نوبة قلبية خلال ساعات وتتمثل فيما يلي:

ألم أو ضغط في الصدر

الألم أو الشعور بالضغط والثقل في منتصف الصدر من أبرز العلامات التحذيرية، ويكون هذا الشعور مؤقتًا أو مستمرًا، ويصفه البعض بأنه "انقباض قوي أو حرقة" لا تزول بسهولة.

تجاهل هذا العرض يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ضيق في التنفس

الشعور بصعوبة في التنفس أو "اللهاث" حتى مع أقل مجهود، قد يكون مؤشرًا على أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة.

وفي بعض الحالات، يسبق ضيق التنفس النوبة القلبية بعدة ساعات، خاصة لدى النساء.

التعرق المفاجئ والبارد

إذا شعرت بتعرق شديد وبارد دون سبب واضح، فكن حذرًا، هذا العرض يرتبط برد فعل الجسم تجاه التوتر الناتج عن قلة تدفق الدم، وقد يكون من علامات الخطر القريبة.

غثيان أو دوخة غير معتادة

الشعور المفاجئ بالغثيان أو الدوخة، خاصة إذا ترافق مع التعب العام أو الضعف المفاجئ، يمكن أن يكون ناتجًا عن نقص الأكسجين في الدماغ بسبب خلل في عمل القلب.







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