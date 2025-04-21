بعد فتح قضية وفاتها الغامضة.. 15صورة ومعلومات عن عارضة الأزياء ميليفا بروكس

كتبت- شيماء مرسي

في حادث مأساوي، توفيت عارضة الأزياء الإنجليزية السابقة ميليفا بروكس عن عمر يناهز 75 عاما داخل الساونا.

وبدأت القصة عندما لاحظ أعضاء صالة الألعاب الرياضية معاناتها من صعوبات في التنفس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونتيجة لتدهور حالتها، سارع أحد الموجودين إلى الضغط على زر الطوارئ، وهو ما استدعى انتباه العاملين في المكان وتسبب في إيقاف تشغيل جهاز الساونا على الفور.

وسرعان ما وصل فريق الإسعاف ونقلها على الفور إلى مستشفى تشيلتنهام العام، حيث وافتها المنية بعد ثلاثة أيام من ذلك، في شهر أغسطس من عام 2023.

وبعد التحقيقات أكد الطبيب الشرعي إلى أن السبب المرجح الوحيد للوفاة هو الإصابة بضربة شمس نتيجة استخدام الساونا.

وتعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة ومهددة للحياة تنجم عن ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، وقد تتسبب في توقف وظائف العديد من الأعضاء الحيوية عن العمل.

وبعد مزيد من التحقيقات، أكد الطبيب الشرعي أن السبب الوحيد المحتمل للوفاة هو ضربة الشمس من الساونا، وهي حالة خطيرة ومميتة تنتج عن ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى فشل العديد من الأعضاء الحيوية.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الممثلة الإنجليزية الكوميدية ميلانكا بروكس ابنة ميليفا دعوى قضائية ضد سلسلة صالات إيفرلاست الرياضية الشركة التي تدير الساونا.

وتسعى البالغة من العمر 41 عاما لفتح القضية مرة أخرى للحصول على تعويضات قدرها 100 ألف جنيه إسترليني.

ويقول طبيب الحساسية والمناعة البريطاني مايك تيبتون: "هناك عامل آخر يزيد من فرص الإصابة بضربة الشمس وهو الجفاف، الذي يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج العرق، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يدخلون الساونا مباشرة بعد ممارسة التمارين الرياضية هم أكثر عرضة للخطر".

وتابع: "وأيضا الأشخاص الذين يستخدمون الساونا مباشرة بعد السباحة في الماء البارد يواجهون نفس المخاطر، وذلك لأن البقاء في الماء البارد يزيد من إنتاج البول، مما يؤدي إلى سحب الماء من الجسم".

معلومات عن عارضة الأزياء السابقة ميليفا بروكس:

-ميليفا عارضة أزياء إنجليزية.

-لديها ابنة تدعى ميلانكا بروكس وهي ممثلة إنجليزية.

-تزوجت ميليفا من الممثل والكاتب هاري بروكس جونيور.

-شاركت في عروض أزياء وحملات إعلانية علامات تجارية شهيرة.

-ولدت ابنتها ميلانكا في لندن، إنجلترا يوم 12 سبتمبر 1983.

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