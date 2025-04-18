جورجينا ليست الأولى.. 5 مشاهير أجانب رسموا وشما باللغة العربية

ظهرت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق الكرة بنادي النصر السعودي، في صورة بوشم عربي على يدها، لكنها ليست الأولى بين المشاهير في هذا الأمر.

جورجينا رودريجيز نشرت صورة داخل سيارتها، وكشفت عن رسم وشم عربي على يدها، يحمل كلمات: "وابعد عنا الشر آمين".

وبحسب موقع scoopempire، إليكم 5 مشاهير رسموا وشومهم باللغة العربية.

أنجلينا جولي

لدى الممثلة أنجلينا جولي العديد من الوشوم في جميع أنحاء جسدها، لكن الوشم المكتوب باللغة العربية هو الوصف الأمثل لامرأة بصفاتها المميزة، "العزيمة" كلمة عربية تعني "قوة الإرادة".

سيلينا جوميز

رسمت النجمة سيلينا جوميز على جسدها، وشما باللغة العربية، يحمل جملة "أحب نفسك أولا" على ظهرها.

مايكل كلارك

لدى لاعب الكريكيت الأسترالي، مايكل كلارك، جملة كاملة موشومة باللغة العربية، وهي "إن ألم الانضباط لا يقارن بألم خيبة الأمل".

ليونا لويس

النجمة ليونا لويس، وضعت وشما يحمل كلمات "أنا لحبيبي وحبيبي لي".

كولن فاريل

النجم كولن فاريل لديه وشم على معصمه الأيسر، يحمل كلمة "الحرية".

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