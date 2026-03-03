إعلان

بعد توسع رقعة الحرب.. "الأزهر" يطالب بإيقاف نزيف الدماء

كتب : أحمد العش

01:42 ص 03/03/2026

الأزهر الشريف

طالب الأزهر الشريف بوقف الحرب في المنطقة على الفور، ووقف نزيف المزيد من دماء الأبرياء، معربًا عن رفضه واستنكاره الشديد لانتهاك سيادة الدول العربية والعدوان على أراضيها ومقدراتها، وما يترتب على ذلك من تهديد لأمن شعوبها وسلامتها.

وأكد "الأزهر" في بيان له، أن هذه الانتهاكات ترفضها الأخلاق والدين والقانون، مهما كانت المبررات أو الذرائع، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العدوان والتجاوزات.

وجدد الأزهر، في ضوء الأحداث الأخيرة في المنطقة، دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإحلال السلام، ومنع اتساع دائرة الصراعات، واتخاذ إجراءات حاسمة لإطفاء نيران الحروب التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.

ودعا الأزهر الشريف جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتعقل، وتغليب الحكمة والإنسانية في التعامل مع هذه الأزمة، والعودة فورًا إلى مائدة الحوار والمفاوضات دون أي تأخير.

أخبار الأزهر الشريف الأزهر الشريف الحرب على إيران

