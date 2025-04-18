"قبل الفرح بـ9 أيام".. عريس يهرب مع حماته - لن تتخيل ما حدث

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، هرب شاب هندي، يبلغ من العمر 20 عامًا، مع حماته، البالغة من العمر 40 عامًا، قبل تسعة أيام فقط من زفافه.

وبحسب موقع odditycentral، كان راهول وشيفاني، زوجان شابان من عليكرة، بولاية أوتار براديش الهندية، على وشك الزواج في 16 أبريل، وُجّهت الدعوات، وأكد الأقارب حضورهم، ولكن قبل تسعة أيام فقط من اليوم المنتظر، وقعت كارثة.

اختفى العريس، البالغ من العمر 20 عامًا، لكنه لم يرحل بمفرده؛ بل هرب مع أنيتا، والدة عروسه، البالغة من العمر 40 عامًا، والأغرب أنهما سرقا مدخرات الزوجين، بالإضافة إلى مدخرات عائلة أنيتا، تاركين شيفاني ووالدها بلا مال.

في يوم الأحد، السادس من أبريل، غادر راهول منزله مدعيًا أنه ذاهب لشراء ملابس زفافه، وفي وقت لاحق من تلك الليلة، اتصل بوالده ليخبره بمغادرته ويطلب منه ألا يُكلف نفسه عناء البحث عنه.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، لاحظت شيفاني اختفاء والدتها وجميع مدخراتهما، إلا أن المرأة الأربعينية لم تترك رسالة، على الرغم من أن شيفاني ووالدها، كومار، لاحظا العلاقة غير المألوفة بين راهول وأنيتا، إلا أنهما لم يُعلقا، خشية إفساد حفل الزفاف المنتظر.

وقالت شيفاني: "كان من المفترض أن أتزوج راهول في 16 أبريل، لكن والدتي هربت معه يوم الأحد، اعتاد راهول ووالدتي التحدث عبر الهاتف كثيرًا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية".

وتابعت: "أخذت والدتي كل أموالنا، يمكنها أن تفعل ما تشاء الآن، لا يهمنا، كل ما نريده هو إعادة الأموال والمجوهرات إلينا."

كومار، زوج أنيتا، يدير شركة في بنجالورو، ويقضي معظم وقته خارج المنزل، لكنه لاحظ أيضًا أن راهول يتحدث مع زوجته أكثر مما يتحدث مع زوجته المستقبلية، ومع ذلك، لم يقل شيئًا لأن حفل زفاف ابنته كان قريبا، ولم يرغب في إثارة المشاكل.

وقدّم كومار بلاغًا عن اختفاء زوجته على أمل أن تتمكن الشرطة من العثور على أنيتا وعشيقها، قائلا: "اتصلتُ بأنيتا عدة مرات، لكنها كانت قد أغلقت هاتفها، اتصلتُ بالرجل أيضًا، لكنه ظل ينكر وجودها معه، وبعد ساعات، قال أخيرًا إنني أزعجتُ زوجتي لعشرين عامًا، وأن عليّ نسيانها."

وتابع والد شيفاني: "لم يكن ذلك الرجل يتحدث مع ابنتي، بل ظل يتحدث مع زوجتي، أعيش في بنجالورو لإدارة أعمالي، سمعتُ أنهما كانا يتحدثان مع بعضهما البعض لمدة 22 ساعة يوميًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كنتُ أشك في الأمر، لكنني لم أقل شيئًا لأن حفل الزفاف كان على الأبواب، غادرت أنيتا مع الرجل في 6 أبريل، وأخذت جميع أموالنا ومجوهراتنا".

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