سر الشعور بوجود شخص يراقبك في غرفة نومك- طبيب يكشف مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

الشعور بأن هناك من يراقبنا في غرفة النوم شعور غريب ومزعج يُصيب الكثيرين، ولكن، هل تساءلت يوما عن السبب وراء هذا الأمر؟

في هذا السياق، أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الهلوسة النومية إحساس بوجود أشخاص أو أشياء غير واقعية أو سماع أصوات أو الشعور بلمسات وهمية، وهي من الأعراض الشائعة لاضطرابات النوم.

انتشار الهلوسة النومية وأعراضها

وتابع لـ"مصراوي" أن هذه الظاهرة تزداد شيوعا بين المراهقين والشباب، وتظهر بشكل أكبر لدى النساء، وتشمل أعراضها الإحساس بوجود شخص في الغرفة، سماع أصوات وهمية "جرس باب، حديث، منبه"، أو استنشاق روائح غير موجودة، والشعور بالسقوط أو الطيران، أو الإحساس بحشرات على الجلد.

مضاعفات الهلوسة النومية وتأثيرها على النوم

يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل الصراخ من الفزع، الشعور بالضيق والخوف، والسقوط من السرير، فضلا عن، في بعض الحالات، يتسبب الشخص في إيذاء نفسه بشكل غير مقصود نتيجة لهذه الهلوسات، كما تؤثر سلبا على جودة النوم.

التمييز بين الهلوسة النومية والأحلام

تتميز الهلوسة النومية بأنها تبدو حقيقية وواقعية، وتحدث في مرحلة الانتقال بين النوم واليقظة، حيث يُصعب على الشخص التمييز بينها وبين الواقع، على عكس الأحلام التي يدرك النائم أنها غير حقيقية عند الاستيقاظ.

أسباب الهلوسة النومية وعوامل الخطر

التوتر والقلق.

الأرق.

اضطرابات النوم مثل الجاثوم.

متلازمة القلق والإجهاد المستمر.

بعض المشكلات النفسية، مثل اضطراب البارانويا، الوسواس القهري، الفصام.

تناول بعض الأدوية.

اضطرابات الذاكرة.

ألزهايمر.

الإصابة بالصرع.

طرق علاج الهلوسة النومية

الحفاظ على جودة النوم.

الحد من التوتر والضغوطات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كاف من النوم.

تجنب تناول الأدوية المسببة للهلوسة إلا تحت إشراف طبي.

استخدام العلاجات الدوائية وتمارين الاسترخاء.

تأثير الهلوسة النومية على جودة الحياة

لفت "استشاري الصحة النفسية" إلى أن الهلوسة النومية تحول النوم من مصدر للاسترخاء وتجديد الطاقة، إلى تجربة مؤلمة تؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية.