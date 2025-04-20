البلوجر الأردنية سارة عوادين بفستان الزفاف.. قصة فيديو أثار الجدل

كتب- أحمد الضبع:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو منسوبًا للبلوجر وعارضة الأزياء الأردنية سارة عوادين، وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، وذلك بعد انتشار شائعات حول ارتباطها بالفنان حسام حبيب، طليق النجمة شيرين عبدالوهاب.

وأثار الفيديو جدلا بين رواد السوشيال ميديا حول حقيقة خطوبة سارة عوادين، وكتب حساب باسم نور أحمد تعليقًا على الفيديو التداول: "تبقى جدعة لو عمليتها بجد، بس أشك إنك اتخطبتي بالسرعة دي".

وباستخدام أداة البحث العكسي، تبين أن الفيديو الذي نسب للبلوجر الأردنية قد نشره حساب باسم "chocobox1900" على موقع إنستجرام منذ 15 ساعة، ويحتوي الحساب على منشور واحد ويتابعه 4 أشخاص فقط.

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وفي المقابل، لم تحتوي صفحة سارة عوادين عبر إنستجرام على الفيديو المتداول، ولكن باعتبارها عارضة أزياء، كانت قد نشرت في نوفمبر الماضي مقطعًا مصورًا وهي تستعرض فستان زفاف أبيض، وذلك قبل شائعات ارتباطها بحسام حبيب، والتي نفتها في تصريحات إعلامية.

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وقالت سارة في فيديو شاركته عبر حسابها على إنستجرام: "صحيت لقيت حالي مخطوبة والموضوع كله شائعة، أنا وحسام مجرد أصدقاء، وكنت حابة أطلع ترند بس مش بالطريقة دي".