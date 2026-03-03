الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأحذية داخل مسجد بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين عدد من السيدات داخل أحد المساجد بدائرة مركز شرطة الرحمانية.

تفاصيل مشاجرة بالحذاء داخل مسجد بالبحيرة

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين طالبتين نتيجة خلافات بسبب التزاحم داخل المسجد، حيث تطور الأمر إلى التراشق بالأحذية دون وقوع أي إصابات.

وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات المشار إليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

