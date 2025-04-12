20 صورة للأماكن الأكثر غرابة حول العالم.. أحدها في مصر

كتب – سيد متولي

تتميز بعض الأماكن بأنها أكثر غرابة وغير عادية، بحسب قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما تتميز بخصائصها الجيولوجية الغريبة، وأنظمتها البيئية غير المتوقعة، أو خصائصها التطورية الفريدة.

إليك 5 أماكن أكثر غرابة حول العالم، بحسب ما جاء في موقع تايمز أوف إنديا.

وادي الحيتان في مصر

في قلب الصحراء الكبرى، تقع مقبرة أحفورية لحيتان قديمة، تُقدم لمحةً مُذهلة عن التطور.

تُظهر هذه الهياكل العظمية - بعضها سليم تمامًا - كيف تحولت الحيتان من ثدييات برية إلى عمالقة بحرية.

واحة العين في الإمارات العربية المتحدة

وسط ناطحات السحاب الحديثة في الإمارات، يبرز بستان النخيل العريق هذا في العين كأول موقع مُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في البلاد.

ويمتد على مساحة 3000 فدان، وهو أثرٌ حيٌّ لأنظمة الري التقليدية بالأفلاج، التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

قبة فريدفورت في جنوب أفريقيا

هذه أكبر وأقدم فوهة ارتطام في العالم، تشكّلت قبل ملياري سنة عندما اصطدم كويكب ضخم بالأرض.

وتُعد هذه الندبة، التي يبلغ عرضها 300 كيلومتر، ظاهرة جيولوجية غريبة.

أرخبيل سقطرى في اليمن

قبالة ساحل اليمن، تبدو هذه السلسلة النائية من الجزر وكأنها كوكب فضائي، ما يميزها شجرة دم التنين، بغطائها الشبيه بالمظلة ونسغها الأحمر، التي تزدهر في بيئة قاحلة.

محمية تسينجي دي بيماراها الطبيعية في مدغشقر

تُعرف هذه المحمية باسم "غابة الحجارة"، وتتميز بقممها الصخرية الجيرية المسننة، التي يبلغ ارتفاعها حوالي 100 متر، وتختبئ داخلها غابات بكر وكهوف مليئة بالليمور.

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