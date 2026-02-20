تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب ومواعيد بعض القطارات على خطى الاسكندرية / القاهرة / أسوان والعكس وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير خدماتها المقدمة لجمهور الركاب.
وأوضحت "سكك حديد مصر"، أن التعديلات جاءت كما يلي:
أولًا : اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 فبراير 2026 تعديل تركيب القطارات الآتية وبنفس جداولهم الحالية:
- قطار رقم 917 القاهرة / الإسكندرية بعربات VIP بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 7 درجة ثانية )
- قطار رقم 2008 الإسكندرية / أسوان بعربات VIP بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 7 درجة ثانية ).
- قطار رقم 921 القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 934 الإسكندرية / الأقصر بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 982 القاهرة / أسوان بعربات VIP بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 7 درجة ثانية ).
- قطار رقم 903 القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 912 الإسكندرية / القاهرة بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 923 القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 915 القاهرة / الإسكندرية بعربات فرنساوى مطور بالتركيب ( 3 درجة أولى + عربة بوفيه + 5 درجة ثانية ).
- قطار رقم 905 القاهرة / الإسكندرية بالتركيب ( 1 عربة Premium + عدد 2 عربة درجة أولى فرنساوى مطور + عربة بوفيه فرنساوى مطور + 5 عربات درجة ثانية فرنساوى مطور) .
- قطار رقم 916 الإسكندرية / القاهرة بالتركيب ( 1 عربة Premium + عدد 2 عربة درجة أولى فرنساوى مطور + عربة بوفيه فرنساوى مطور + 5 عربات درجة ثانية فرنساوى مطور).
ثانياً : اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 / 2 / 2026 تعديل تركيب القطارات الآتية وبنفس جداولهم الحالية :
- قطار رقم 2009 أسوان / الإسكندرية بعربات VIP بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 7 درجة ثانية ).
- قطار رقم 977 الأقصر / القاهرة بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 983 أسوان / القاهرة بعربات VIP بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 7 درجة ثانية ).
- قطار رقم 902 الإسكندرية / القاهرة بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 919 القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 928 الإسكندرية / القاهرة بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 درجة أولى + عربة بوفيه + 6 درجة ثانية ).
- قطار رقم 900 الإسكندرية / القاهرة بعربات فرنساوى مطور بالتركيب ( 3 درجة أولى + عربة بوفيه + 5 درجة ثانية ).
ثالثا : اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026 يتم تعديل ميعاد قطار 925 القاهرة / طنطا حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:40 ويصل طنطا الساعة 23:55 طبقا للجدول المرفق.
وتقرر إعتبارا من يوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026 تشغيل قطار رقم 202 ركاب المطرية / المنصورة أيام الجمع والعطلات الرسمية، وإيقاف تشغيل قطار رقم 204 ركاب المطرية / المنصورة أيام الجمع والعطلات الرسمية وبنفس جداولهم الحالية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في بذل الجهد لتطوير خدماتها بما ويُواكب تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم .
