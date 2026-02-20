إعلان

ساويرس يكشف كواليس أول ظهور لباسم يوسف على "ON TV"

كتب : أحمد العش

01:24 ص 20/02/2026

رجل الأعمال نجيب ساويرس

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تفاصيل موقفه مع الإعلامي باسم يوسف خلال أول ظهور له على قناة ON TV، التي كانت مملوكة له آنذاك، من خلال برنامجه الشهير "البرنامج".

وقال "ساويرس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة النهار، إن الانتقادات والهجوم الإعلامي كانا دائمًا جزءًا من مسيرته، مؤكدًا أنه يفضل التعامل مع هذه المواقف بالحجة والالتزام بالمبدأ، بعيدًا عن الانفعال الشخصي.

وأوضح المهندس نجيب ساويرس، أن باسم يوسف استأذنه قبل توجيه الانتقاد في الحلقة الأولى من برنامجه، قائلًا: "مسكني شلفطني"، مشيرًا إلى أنه رد عليه قائلًا: "اعمل اللي أنت عاوزه، المهم دمك يبقى خفيف".

