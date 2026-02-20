إعلان

فيديو صادم في باسوس.. اعتداء مسلح على أب ونجله بالقليوبية (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

11:38 ص 20/02/2026 تعديل في 11:50 ص
    التعدي على أب ونجله
    اعتداء على أب ونجله

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر اعتداء شخصين على رجل برفقة نجله باستخدام سلاح ناري «خرطوش» وسلاح أبيض، وسط مزاعم بوقوع الحادث في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الحادث وفق الفيديو المتداول

وأظهر الفيديو أحد المتهمين ممسكًا بسلاح ناري، بينما كان الآخر يحمل سلاحًا أبيض، حيث قاما بالتعدي على الأب ونجله في الشارع، وسط صرخات الطفل خوفًا من الموقف، ومحاولات الأب حمايته ومنع إصابته نتيجة الأعيرة النارية التي أطلقها أحدهما.

أسفر الاعتداء عن إصابة الأب بجروح، فيما فرّ المتهمان هاربين عقب ارتكاب الواقعة، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

تحرك الأجهزة الأمنية للتحقق من الواقعة

ومن جانبها، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في فحص الفيديو للوقوف على ملابساته، والتحقق من صحة ما تم تداوله بشأن الحادث، وتحديد هوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضبط الجناة وضمان سلامة المواطنين.

متابعة الرأي العام عبر مواقع التواصل

تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين وتوفير الحماية للمواطنين، في حين أكدت المصادر الأمنية أن التحقيقات جارية للتأكد من صحة موقع الحادث وإجراءات التتبع الجنائي للمتهمين.

باسوس القليوبية اعتداء مسلح الأمن خرطوش سلاح أبيض فيديو صادم أب وابنه

