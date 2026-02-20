إعلان

18 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:45 ص 20/02/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 22 و28 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 21 و27 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 21 و27 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و26 جنيهًا.

